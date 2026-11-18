W 253. odcinku serialu „Panna młoda” Hancer nie potrafi dłużej bezczynnie patrzeć na cierpienie Cihana. Widząc, jak bardzo przeżywa rozłąkę z synem, postanawia sama porozmawiać z Beyzą. Składa jej zaskakującą propozycję. Oglądaj serial „Panna młoda” w TVP VOD.

