Za widzami kolejne dramatyczne odcinki serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d. W epizodach 99\u2013104 Hancer zdecydowa\u0142a, \u017ce chce odej\u015b\u0107 od Cihana, Beyza nadal ukrywa\u0142a sw\u00f3j sekret, a w rezydencji Develioglu pad\u0142 strza\u0142. Ranny Cihan trafi\u0142 do szpitala, a rodzina zacz\u0119\u0142a spiera\u0107 si\u0119 o to, czy powiedzie\u0107 policji prawd\u0119. Przypominamy najwa\u017cniejsze wydarzenia z odcink\u00f3w, kt\u00f3re widzowie mogli ju\u017c ogl\u0105da\u0107 w TVP2 i TVP VOD.