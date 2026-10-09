W dwunastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d rodzinne spotkanie przyniesie wi\u0119cej emocji, ni\u017c mo\u017cna si\u0119 spodziewa\u0107. Mukadder b\u0119dzie snu\u0142a plany na przysz\u0142o\u015b\u0107, Cihan jasno wyznaczy granice, a Beyza ponownie poka\u017ce, \u017ce nic nie jest tak proste, jak mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107. Emisja w pi\u0105tek, 9 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Telenowel\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online w TVP VOD.