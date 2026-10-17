<p>W dwudziestym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza wci\u0105\u017c uwa\u017ca si\u0119 za prawdziw\u0105 pani\u0105 Develioglu i nie zamierza zrezygnowa\u0107 z tego nazwiska. Jej powr\u00f3t do rezydencji mo\u017ce skomplikowa\u0107 sytuacj\u0119 Hancer, kt\u00f3ra ju\u017c na pocz\u0105tku ma\u0142\u017ce\u0144stwa musi mierzy\u0107 si\u0119 z upokorzeniami. Emisja w sobot\u0119, 17 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Telenowel\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online w TVP VOD<\/a>.<\/p>