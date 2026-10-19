W dwudziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer zostaje wci\u0105gni\u0119ta w kolejn\u0105 intryg\u0119 Beyzy, kt\u00f3ra nie przestaje walczy\u0107 o Cihana. Tymczasem m\u0119\u017cczyzna przekazuje \u017conie prezent \u015blubny i og\u0142asza swoj\u0105 decyzj\u0119 w sprawie dziecka. Dziewczyna czuje si\u0119 coraz bardziej osaczona. Czy zdecyduje si\u0119 na bunt? Emisja w poniedzia\u0142ek, 19 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Telenowel\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online w TVP VOD.