<p>W kolejnym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d na jaw wychodzi dramatyczna prawda o stanie zdrowia Cemila \u2013 brata Hancer. Dziewczyna po raz pierwszy staje twarz\u0105 w twarz z Mukadder, matk\u0105 Cihana, a napi\u0119cie mi\u0119dzy bohaterami narasta. Derya podejmuje drastyczn\u0105 decyzj\u0119, za\u015b Beyz\u0119 czeka niespodziewana wizyta. Emisja 3. odcinka w \u015brod\u0119, 30 wrze\u015bnia, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Online serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP VOD<\/p>