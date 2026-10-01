<p>W kolejnym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer po raz pierwszy przekracza pr\u00f3g rezydencji rodziny Develioglu. Cho\u0107 Mukadder pr\u00f3buje j\u0105 odprawi\u0107, Cihan decyduje inaczej. Rozmowa, kt\u00f3ra mia\u0142a szybko si\u0119 zako\u0144czy\u0107, prowadzi do powa\u017cnych ustale\u0144 i niebezpiecznej umowy. Emisja 4. odcinka w czwartek, 1 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Telenowel\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>