<p>W pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d napi\u0119cie si\u0119ga zenitu. Hancer podpisuje kontrakt z Cihanem. Beyza \u2013 nie potrafi\u0105c ukry\u0107 zazdro\u015bci \u2013 podejmuje desperacki krok. Na jaw wychodz\u0105 kolejne sekrety z przesz\u0142o\u015bci Mukadder. Decyzje podj\u0119te tego dnia mog\u0105 zmieni\u0107 losy wszystkich bohater\u00f3w. Emisja 5. odcinka w pi\u0105tek, 2 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Online serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP VOD.<\/p>