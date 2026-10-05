<p>W \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer mierzy si\u0119 z konsekwencjami zerwanej umowy i gniewem rodziny Develioglu. Cihan ca\u0142kowicie si\u0119 od niej odcina, a kolejne pr\u00f3by nawi\u0105zania rozmowy ko\u0144cz\u0105 si\u0119 dla niej bolesnym upokorzeniem.Tymczasem konflikt mi\u0119dzy Beyz\u0105 i Yonc\u0105 przybiera na sile, prowadz\u0105c do dramatycznych wydarze\u0144. Emisja w poniedzia\u0142ek, 5 pa\u017adziernika, o godz. 19:30 w TVP Kobieta. Telenowel\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online w TVP VOD.<\/p>