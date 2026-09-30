<p>Wirgiliusz Kr\u00f3l wierzy w natur\u0119, pras\u0142owia\u0144skie korzenie i si\u0142\u0119, kt\u00f3rej pr\u00f3\u017cno szuka\u0107 w gabinetach terapeutycznych. Bohater \u201eS\u0142onecznej. Poza cisz\u0105\u201d, grany przez Andrzeja Nejmana, sk\u0142oni\u0142 odtw\u00f3rc\u0119 roli do refleksji nad tempem \u017cycia i potrzeb\u0105 wyciszenia. Aktor tak dobrze odnalaz\u0142 si\u0119 w postaci, \u017ce z rozbawieniem zauwa\u017cy\u0142, i\u017c zaczyna m\u00f3wi\u0107 jej j\u0119zykiem. Co jeszcze uj\u0119\u0142o go w tej roli? Przekonajcie si\u0119 sami! <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sloneczna-poza-cisza-odcinki,3089584" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>