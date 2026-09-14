<p>\u0141ukasz Nowicki w najnowszej roli wciela si\u0119 w Antoniego Zawistowskiego \u2013 m\u0119\u017cczyzn\u0119 \u017cyj\u0105cego polityk\u0105 i przywi\u0105zuj\u0105cego du\u017c\u0105 wag\u0119 do tego, jak postrzegaj\u0105 go inni. W serialu \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d losy jego bohatera skomplikuje pojawienie si\u0119 psychoterapeutki Leny. Sam scenariusz zrobi\u0142 na aktorze ogromne wra\u017cenie. \u2013 <em>Takich rzeczy si\u0119 nie odmawia<\/em> \u2013 przyzna\u0142.<\/p>