<p>\u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d to pierwsza produkcja TVP VOD Original. W jednej z g\u0142\u00f3wnych r\u00f3l wyst\u0119puje Filip Gur\u0142acz, kt\u00f3ry wciela si\u0119 w Jakuba \u2013 znanego i lubianego weterynarza z Pu\u0142tuska, zawsze gotowego pomaga\u0107 innym. Jego bohater skrywa jednak mroczn\u0105 tajemnic\u0119, kt\u00f3r\u0105 widzowie poznaj\u0105 w kolejnych odcinkach serialu. Podczas ram\u00f3wki TVP Filip Gur\u0142acz przekonywa\u0142, \u017ce \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d to produkcja, jakiej jeszcze nie by\u0142o. <em>\u2013 M\u00f3wi\u0119 to z czystym sumieniem i prosz\u0119 mnie za to publicznie rozliczy\u0107 \u2013<\/em> zapowiedzia\u0142 aktor, zach\u0119caj\u0105c do ogl\u0105dania.<\/p>