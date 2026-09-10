<p>Ju\u017c we wrze\u015bniu premiera nowego serialu TVP VOD Original. W \u201eS\u0142onecznej. Poza cisz\u0105\u201d Andrzej Nejman wciela si\u0119 w Wirgiliusza Kr\u00f3la \u2013 cz\u0142owieka o antycywilizacyjnych pogl\u0105dach, kt\u00f3ry mieszka w lesie, przytula si\u0119 do drzew i wierzy w naturalne metody leczenia. Jest przeciwnikiem g\u0142\u00f3wnej bohaterki, psychoterapeutki Leny Majewskiej. <em>\u2013 Prawdziw\u0105 warto\u015bci\u0105 lecznicz\u0105 jest mech i tulenie si\u0119 do drzew<\/em> \u2013 tak Nejman opisywa\u0142 przekonania swojej postaci. Podczas ram\u00f3wki TVP aktor zdradzi\u0142 szczeg\u00f3\u0142y roli i wyja\u015bni\u0142, dlaczego jego zdaniem ten serial jest dzi\u015b potrzebny.<\/p>