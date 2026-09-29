<p>Na rodzinnych zdj\u0119ciach wszystko wygl\u0105da idealnie. Jednak w serialu \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d za zamkni\u0119tymi drzwiami domu Zawistowskich nie zawsze jest tak spokojnie. Antoni \u017cyje kampani\u0105 wyborcz\u0105 i marzeniem o fotelu burmistrza. Alina coraz mocniej upomina si\u0119 o w\u0142asn\u0105 przestrze\u0144, a Aneta musi zmierzy\u0107 si\u0119 z brakiem akceptacji ze strony ojca. Z boku rodzinnych wydarze\u0144 pozostaje Jakub, kt\u00f3ry skrywa w\u0142asn\u0105, bolesn\u0105 histori\u0119.<\/p>