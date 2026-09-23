<p>Po \u015bmierci Dawida Lena zostaje sama z \u017ca\u0142ob\u0105 i coraz ci\u0119\u017cszymi oskar\u017ceniami. W nowych odcinkach \u201eS\u0142onecznej. Poza cisz\u0105\u201d kto\u015b posunie si\u0119 jeszcze dalej i przed klinik\u0105 pojawi si\u0119 napis \u201ezab\u00f3jczyni\u201d. Tymczasem ojciec Dawida zacznie podwa\u017ca\u0107 oficjaln\u0105 wersj\u0119 wypadku. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sloneczna-poza-cisza-odcinki,3089584" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d wy\u0142\u0105cznie w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>