<p>Mia\u0142a kontynuowa\u0107 rodzinn\u0105 tradycj\u0119 i rozwija\u0107 karier\u0119 psychoterapeutki w Krakowie. Lena Majewska wybra\u0142a jednak w\u0142asn\u0105 drog\u0119 i razem z ukochanym przenios\u0142a si\u0119 do Pu\u0142tuska. Ta decyzja nie spodoba\u0142a si\u0119 rodzicom, kt\u00f3rzy mieli wobec niej zupe\u0142nie inne plany. Czy teraz oka\u017c\u0105 c\u00f3rce wsparcie? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sloneczna-poza-cisza-odcinki,3089584" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>