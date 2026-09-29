<p>Prowadz\u0105 dom, kt\u00f3ry sta\u0142 si\u0119 schronieniem dla czworga podopiecznych domu dziecka. Marzena i B\u0142a\u017cej Adamczykowie s\u0105 bohaterami serialu \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d, a graj\u0105 ich Magdalena Walach i Wojciech \u017bo\u0142\u0105dkowicz. W role ich adoptowanych dzieci wcielaj\u0105 si\u0119 Julian Za\u0142uga, Sabina Bednarz, Suzanne Lasota i Jaros\u0142aw Muravets. Nie\u0142atwa historia tej rodziny jest jednym z w\u0105tk\u00f3w produkcji opowiadaj\u0105cej o mieszka\u0144cach Pu\u0142tuska, do kt\u00f3rego przyje\u017cd\u017ca m\u0142oda psychoterapeutka, by pomaga\u0107 osobom zmagaj\u0105cym si\u0119 z kryzysami. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sloneczna-poza-cisza-odcinki,3089584" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>