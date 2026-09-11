<p>\u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d to nowy serial TVP VOD, kt\u00f3ry opowiada o psychoterapii, zdrowiu psychicznym i relacjach w niewielkiej spo\u0142eczno\u015bci. Obok historii Leny Majewskiej, granej przez Barbar\u0119 Liberek, widzowie poznaj\u0105 losy mieszka\u0144c\u00f3w miasteczka. Jedn\u0105 z bohaterek jest Alina Zawistowska, w kt\u00f3r\u0105 wciela si\u0119 Monika Krzywkowska. Aktorka opowiedzia\u0142a, dlaczego wiele kobiet mo\u017ce si\u0119 uto\u017csami\u0107 z jej postaci\u0105.<\/p>