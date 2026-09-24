<p>\u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d kryje w swojej obsadzie nie tylko znane nazwiska, ale te\u017c aktorki, o kt\u00f3rych jeszcze nie raz mo\u017ce by\u0107 g\u0142o\u015bno. W serialu zobaczymy m.in. Mari\u0119 Sio\u0142\u0119, znan\u0105 w sieci jako Tamcala, wyrazist\u0105 performerk\u0119 i tw\u00f3rczyni\u0119 internetow\u0105. Na ekranie pojawi si\u0119 tak\u017ce Karolina Matej, wnuczka Gra\u017cyny Szapo\u0142owskiej. Kogo graj\u0105 aktorki i czym wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 si\u0119 ich bohaterki?<\/p>