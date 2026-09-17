\u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d opowiada o spo\u0142eczno\u015bci niewielkiego miasteczka, w kt\u00f3rym rozmowa o zdrowiu psychicznym wci\u0105\u017c budzi l\u0119k przed ocen\u0105, plotkami i spo\u0142ecznym wykluczeniem. Produkcja pokazuje, jak krok po kroku mieszka\u0144cy ucz\u0105 si\u0119 m\u00f3wi\u0107 o kryzysie, stracie, samotno\u015bci i potrzebie wsparcia. W rolach g\u0142\u00f3wnych wyst\u0119puj\u0105 Barbara Liberek, Filip Gur\u0142acz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets, Magdalena Walach i \u0141ukasz Nowicki. Kolejne odcinki b\u0119d\u0105 mia\u0142y premiery w czwartki w serwisie TVP VOD.