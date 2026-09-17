Nowa klinika, rodzinne konflikty i wydarzenie, kt\u00f3re na zawsze zmieni \u017cycie bohater\u00f3w. \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d to historie ludzi, kt\u00f3rzy pr\u00f3buj\u0105 odnale\u017a\u0107 si\u0119 w ma\u0142ym miasteczku, gdzie nie ka\u017cdy jest gotowy m\u00f3wi\u0107 o swoich problemach. Co wydarzy si\u0119 po przyje\u017adzie Leny i Dawida do Pu\u0142tuska? <a href="S\u0142oneczna. Poza cisz\u0105 - serial telewizyjny, Ogl\u0105daj na TVP VOD" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pierwsze trzy odcinki serialu ogl\u0105daj od 17 wrze\u015bnia za darmo wy\u0142\u0105cznie w TVP VOD<\/a>.