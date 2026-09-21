<p>Zdrowie psychiczne, samotno\u015b\u0107, kryzysy i trudno\u015bci w proszeniu o pomoc \u2013 o tym opowiada<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sloneczna-poza-cisza-odcinki,3089584" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d<\/a>, pierwszy serial zrealizowany jako produkcja TVP VOD. G\u0142\u00f3wn\u0105 bohaterk\u0105 jest m\u0142oda psychoterapeutka, kt\u00f3ra przeprowadza si\u0119 do niewielkiego miasta i pr\u00f3buje przekona\u0107 jego mieszka\u0144c\u00f3w, \u017ce o swoich problemach mo\u017cna, a nawet warto rozmawia\u0107.<\/p>