Nie tylko konkurencje, wyniki i rekordy budz\u0105 emocje podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan\u2013Cortina 2026. Coraz wi\u0119ksz\u0105 uwag\u0119 przyci\u0105gaj\u0105 tak\u017ce kulisy \u017cycia zawodnik\u00f3w. W ostatnich dniach ich nieoczekiwanym symbolem sta\u0142 si\u0119 deser serwowany w olimpijskiej sto\u0142\u00f3wce w Mediolanie \u2013 czekoladowy lava cake, o kt\u00f3rym m\u00f3wi dzi\u015b niemal ca\u0142e sportowe zaplecze. To kolejny moment, gdy kulinarne upodobania olimpijczyk\u00f3w trafiaj\u0105 do centrum zainteresowania \u015bwiata sportu i medi\u00f3w.