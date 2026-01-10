<p class="ql-align-justify">Gala Mistrz\u00f3w Sportu wraca na anteny TVP! Tegoroczna edycja b\u0119dzie wyj\u0105tkowa ze wzgl\u0119du na jubileusz 100-lecia Plebiscytu \u201ePrzegl\u0105du Sportowego\u201d. Organizatorzy zapowiadaj\u0105 specjaln\u0105 opraw\u0119 artystyczn\u0105 \u2013 na scenie wyst\u0105pi\u0105 Julia Wieniawa, Beata Kozidrak oraz Grubson, a wydarzenie zapowie m.in. Dariusz Szpakowski. G\u0142osowanie SMS-owe na zwyci\u0119zc\u0119 potrwa do ostatnich minut transmisji. Kiedy ogl\u0105da\u0107 relacj\u0119 na \u017cywo?<\/p><p><\/p>