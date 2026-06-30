O Mai Chwali\u0144skiej w ostatnich tygodniach zn\u00f3w zrobi\u0142o si\u0119 g\u0142o\u015bno. Po najwi\u0119kszym sukcesie w karierze polska tenisistka prze\u017cy\u0142a trudny moment na Wimbledonie, gdzie po niefortunnym upadku przy pi\u0142ce meczowej dozna\u0142a urazu kostki. Za sportowymi emocjami kryje si\u0119 jednak znacznie bardziej osobista historia \u2013 o dzieci\u0144stwie podporz\u0105dkowanym treningom, wieloletniej znajomo\u015bci z Ig\u0105 \u015awi\u0105tek, walce z depresj\u0105 i nietypowych rytua\u0142ach tenisistki.