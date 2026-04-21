<p>Zbli\u017caj\u0105 si\u0119 <a href="https:\/\/fiba3x3.basketball\/2026\/worldcup" rel="noopener noreferrer" target="_blank">mistrzostwa \u015bwiata w koszyk\u00f3wce 3x3<\/a>, kt\u00f3re po raz pierwszy w historii odb\u0119d\u0105 si\u0119 w Warszawie. Mecze zostan\u0105 rozegrane na Placu Defilad przed Pa\u0142acem Kultury i Nauki. O medale przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015bci\u0105 powalcz\u0105 obie nasze reprezentacje. Ich zmagania b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenie <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a> oraz w internecie \u2013 na stronie tvpsport.pl i w aplikacji. Widzowie Telewizji Polskiej zobacz\u0105 wszystkie spotkania turnieju od 1 do 7 czerwca.<\/p>