<p>W pi\u0105tek, 23 stycznia 2026 roku, rozegrane zostan\u0105 dwie pierwsze serie konkursu indywidualnego podczas Mistrzostw \u015awiata w Lotach Narciarskich 2026. Rywalizacja toczy si\u0119 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/91203714\/loty-narciarskie-na-zywo-relacja-online-z-piatkowego-konkursu-ms-w-oberstdorfie-23012026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>