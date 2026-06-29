<p>Telewizja Polska poka\u017ce trzy kolejne mecze 1\/16 fina\u0142u M\u015a 2026. W poniedzia\u0142ek, 29 czerwca, odb\u0119d\u0105 si\u0119 spotkania <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-06-29\/mundial-2026---116f-2---brazylia---japonia,3093665" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Brazylia \u2013 Japonia<\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265395\/niemcy-paragwaj-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-2962026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Niemcy \u2013 Paragwaj<\/span><\/a><span>, a w nocy z 29 na 30 czerwca <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265398\/holandia-maroko-na-zywo-transmisja-meczu-116-finalu-ms-online-live-stream-3062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>Holandia zagra z Marokiem<\/span><\/a><span>. Wszystkie mecze b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach TVP oraz online w <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/kolekcje\/mundial-2026--mecze-na-zywo,3043885" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>TVP VOD<\/span><\/a><span> i na <\/span><a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/ms-2026\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>sport.tvp.pl<\/span><\/a>.<br><\/p>