<p>Telewizja Polska rozpocz\u0119\u0142a rejestracj\u0119 stref kibica na mistrzostwa FIFA World Cup 2026\u2122, kt\u00f3re potrwaj\u0105 od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. W ramach projektu \u201eZagraj fair \u2013 transmituj legalnie\u201d TVP przypomina o obowi\u0105zku uzyskania zgody na publiczne pokazy mecz\u00f3w. Dotyczy to m.in. restauracji, hoteli, instytucji kultury oraz organizator\u00f3w wydarze\u0144 plenerowych. Formularz zg\u0142oszeniowy i szczeg\u00f3\u0142owe informacje dost\u0119pne s\u0105 na stronie licencje.tvp.pl.<\/p>