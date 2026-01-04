<p>Bergisel to punkt zwrotny Turnieju Czterech Skoczni i jeden z kluczowych moment\u00f3w ca\u0142ego cyklu. Dzi\u015b trzeci konkurs TCS w Innsbrucku \u2013 na skoczni Bergisel (HS 128), kt\u00f3ra od lat uchodzi za jedn\u0105 z najtrudniejszych technicznie i najbardziej nieprzewidywalnych w kalendarzu. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacj\u0119 tekstow\u0105 na \u017cywo, minut\u0119 po minucie, oraz aktualne wyniki konkursu w Innsbrucku b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 od godziny 13:30 na sport.tvp.pl.<\/a><\/p>