<p>Skoki narciarskie wracaj\u0105 w najlepszym mo\u017cliwym stylu. Dzi\u015b, 29 grudnia 2025, rozpoczyna si\u0119 konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (HS 137). Najpierw o godz. 15:00 odb\u0119dzie si\u0119 seria pr\u00f3bna, a o 16:30 \u2013 konkurs g\u0142\u00f3wny. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90778842\/skoki-narciarskie-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-konkursu-tcs-oberstdorf-29122025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.<\/a><\/p>