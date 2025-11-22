<p>W sobot\u0119 rozpocznie si\u0119 zasadnicza rywalizacja m\u0119\u017cczyzn w sezonie 2025\/26. Konkurs zostanie rozegrany na du\u017cej skoczni Lysgardsbakken (HS140), jednym z najbardziej znanych obiekt\u00f3w w Pucharze \u015awiata. Punkt konstrukcyjny znajduje si\u0119 na 123. metrze, a oficjalny rekord to 146 metr\u00f3w, nale\u017c\u0105cy do Simona Ammanna i Markusa Eisenbichlera. Warunki w Lillehammer potrafi\u0105 zmieni\u0107 przebieg zawod\u00f3w w kilka minut \u2013 to skocznia szybka, ale kapry\u015bna. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90155203\/skoki-narciarskie-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-kwalifikacji-i-konkursu-indywidualnego-pucharu-swiata-w-lillehammer-22112025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja na \u017cywo w sobot\u0119 od 16:00 na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>