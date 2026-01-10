<p>Skoki narciarskie wracaj\u0105 pod Tatry. W sobot\u0119, 10 stycznia 2026 roku, w ramach Pucharu \u015awiata w skokach narciarskich w Zakopanem rozegrany zostanie konkurs duet\u00f3w. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi rozpocznie si\u0119 o godzinie 16:10, a<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> transmisja ruszy o 15:50 w TVP1, TVP Sport <\/a>oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90908385\/skoki-narciarskie-ps-w-zakopanem-na-zywo-transmisja-konkursu-duetow-live-stream-10012026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej.<\/a><\/p>