<p>Skoki narciarskie wracaj\u0105 pod Tatry. W sobot\u0119, 11 stycznia 2026 roku, w ramach Pucharu \u015awiata w skokach narciarskich w Zakopanem rozegrany zostanie konkurs indywidualny. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi rozpocznie si\u0119 o godzinie 16:00, a <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697" rel="noopener noreferrer" target="_blank">transmisja ruszy o 15:55 w TVP1, TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90908760\/skoki-narciarskie-ps-w-zakopanem-na-zywo-transmisja-konkursu-indywidualnego-live-stream-11012026-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej.<\/a><\/p>