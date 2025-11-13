<p>Ruszy\u0142o g\u0142osowanie w setnej edycji Plebiscytu \u201ePrzegl\u0105du Sportowego\u201d na Najlepszego Sportowca Polski 2025 roku. Rang\u0119 jubileuszu podkre\u015bla powr\u00f3t Gali Mistrz\u00f3w Sportu do Telewizji Polskiej po niemal dziesi\u0119ciu latach. Tegoroczn\u0105 ods\u0142on\u0119 zainaugurowa\u0142 program nadawany ze stadionu PGE Narodowego, w kt\u00f3rym zaprezentowano list\u0119 nominowanych. Laureat\u00f3w poznamy 10 stycznia 2026 roku podczas transmisji wydarzenia w TVP1.<\/p>