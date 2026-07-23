<p>W pi\u0105tek, 24 lipca, Telewizja Polska zaprosi widz\u00f3w na transmisje z Tour de Pologne Women 2026 \u2013 najwa\u017cniejszego kobiecego wy\u015bcigu kolarskiego w Polsce. Tegoroczna edycja zapisze si\u0119 w historii \u015bwiatowego kolarstwa \u2013 po raz pierwszy pula nagr\u00f3d dla zawodniczek b\u0119dzie r\u00f3wna tej, o kt\u00f3r\u0105 rywalizuj\u0105 uczestnicy m\u0119skiego Tour de Pologne. Pocz\u0105tek relacji o godz. 14:45 w <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/94235932\/tour-de-pologne-2026-kobiet-etap-1-tomaszow-lubelski-zamosc-transmisja-na-zywo-online-live-stream-24072026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP Sport<\/a><span>.<\/span><\/p>