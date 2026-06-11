<p>TVP VOD uruchomi\u0142o now\u0105 sekcj\u0119 SPORT, kt\u00f3ra zadebiutowa\u0142a wraz z pi\u0142karskimi mistrzostwami \u015bwiata 2026. Widzowie znajd\u0105 w niej transmisje wszystkich mecz\u00f3w turnieju, programy towarzysz\u0105ce oraz materia\u0142y przygotowane specjalnie na czas mundialu. Po zako\u0144czeniu rozgrywek zak\u0142adka pozostanie sta\u0142ym elementem serwisu, prezentuj\u0105c transmisje na \u017cywo oraz reporta\u017ce, filmy dokumentalne i inne tre\u015bci sportowe. U\u017cytkownicy zyskaj\u0105 dost\u0119p zar\u00f3wno do bie\u017c\u0105cych relacji, jak i materia\u0142\u00f3w dost\u0119pnych na \u017c\u0105danie.<\/p>