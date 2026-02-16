Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 wchodz\u0105 w decyduj\u0105c\u0105 faz\u0119. W poniedzia\u0142ek 16 lutego na du\u017cej skoczni HS143 w Predazzo rozegrany zostanie konkurs duet\u00f3w m\u0119\u017cczyzn (super team) \u2013 nowo\u015b\u0107 w programie olimpijskim. Dla polskich kibic\u00f3w to kolejna szansa na medal, bo w sk\u0142adzie Bia\u0142o-Czerwonych zobaczymy dw\u00f3ch najlepszych zawodnik\u00f3w z konkursu indywidualnego na du\u017cym obiekcie: Kacpra Tomasiaka i Paw\u0142a W\u0105ska.