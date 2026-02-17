<p>We wtorek 17 lutego Polacy wystartuj\u0105 w trzech dyscyplinach podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan\u2013Cortina 2026. W planie dnia znalaz\u0142y si\u0119: kombinacja norweska m\u0119\u017cczyzn (skoki na du\u017cej skoczni oraz fina\u0142owy bieg na 10 km), biathlon \u2013 sztafeta 4\u00d77,5 km m\u0119\u017cczyzn (fina\u0142) oraz \u0142y\u017cwiarstwo figurowe \u2013 program kr\u00f3tki solistek. Sprawd\u017a dok\u0142adne godziny start\u00f3w reprezentant\u00f3w Polski i pe\u0142ny harmonogram zawod\u00f3w na 17 lutego 2026. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/igrzyska-olimpijskie-w-tvp-vod" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje na \u017cywo z igrzysk olimpijskich dost\u0119pne s\u0105 w Telewizji Polskiej oraz online w TVP VOD.<\/a><\/p>