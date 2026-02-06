<p>Tegoroczne zimowa olimpiada potrwa od 4 do 22 lutego. Zawody rozgrywane b\u0119d\u0105 w Mediolanie i Cortinie d\u2019Ampezzo, a tak\u017ce w innych lokalizacjach p\u00f3\u0142nocnych W\u0142och.<strong> <\/strong> <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/sport\/mediolancortina2026\/ceremonia-otwarcia-igrzysk-2026-na-zywo-transmisja-z-inauguracji-zimowej-olimpiady,91371206" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 6 lutego<\/a><span>, a ceremonia zamkni\u0119cia na 22 lutego. B\u0119d\u0105 to XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie.<\/span><\/p>