Poniedzia\u0142ek, 9 lutego, to kolejny dzie\u0144, w kt\u00f3rym reprezentanci Polski pojawi\u0105 si\u0119 na olimpijskich arenach w walce o miejsca w czo\u0142\u00f3wce oraz medale. W programie zaplanowano pi\u0119\u0107 fina\u0142\u00f3w medalowych, a szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 kibic\u00f3w przyci\u0105gn\u0105 konkurs skok\u00f3w narciarskich m\u0119\u017cczyzn, starty w \u0142y\u017cwiarstwie szybkim oraz snowboardowy Big Air kobiet. To dzie\u0144 z bardzo mocnym blokiem wieczornym, kt\u00f3ry mo\u017ce przynie\u015b\u0107 kluczowe rozstrzygni\u0119cia dla kilku reprezentacji.