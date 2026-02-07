Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan\u2013Cortina 2026 wchodz\u0105 w faz\u0119 pe\u0142nej rywalizacji. Sobota, 7 lutego, b\u0119dzie jednym z pierwszych naprawd\u0119 intensywnych dni igrzysk, z pi\u0119cioma fina\u0142ami medalowymi oraz startami Polak\u00f3w w kilku kluczowych dyscyplinach. Bia\u0142o-Czerwoni pojawi\u0105 si\u0119 m.in. w biegach narciarskich, skokach narciarskich oraz konkurencjach technicznych, a rywalizacja potrwa od godzin porannych do p\u00f3\u017anego wieczora. Jakie konkurencje zobaczymy tego dnia i kiedy zaplanowano najwa\u017cniejsze starty?