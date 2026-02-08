<p class="ql-align-justify">Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan\u2013Cortina 2026 wchodz\u0105 w kolejny intensywny dzie\u0144 rywalizacji z udzia\u0142em reprezentant\u00f3w Polski. W niedziel\u0119, 8 lutego, bia\u0142o-czerwoni wyst\u0105pi\u0105 m.in. w snowboardzie, narciarstwie alpejskim, biathlonie, biegach narciarskich, \u0142y\u017cwiarstwie szybkim, saneczkarstwie oraz \u0142y\u017cwiarstwie figurowym. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/igrzyska-olimpijskie-w-tvp-vod" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisje olimpiady mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach Telewizji Polskiej oraz online w TVP VOD<\/strong>.<\/a><\/p><p><\/p>