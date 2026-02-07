<p>Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan\u2013Cortina 2026 wchodz\u0105 w faz\u0119 pierwszych, kluczowych start\u00f3w reprezentacji Polski. W sobot\u0119, 7 lutego, Bia\u0142o-Czerwoni wyst\u0105pi\u0105 w biegach narciarskich, skokach narciarskich, saneczkarstwie oraz \u0142y\u017cwiarstwie figurowym. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/igrzyska-olimpijskie-w-tvp-vod" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisje zimowych igrzysk olimpijskich 2026 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenach Telewizji Polskiej oraz online w TVP VOD.<\/a><\/p>