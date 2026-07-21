<p>Lech Pozna\u0144 rozpoczyna rywalizacj\u0119 w eliminacjach Ligi Mistrz\u00f3w. Pierwszym przeciwnikiem mistrza Polski b\u0119dzie du\u0144ski Aarhus GF. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek, 21 lipca, o godz. 19:00 na stadionie w Randers. Transmisja online b\u0119dzie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-21\/pilka-nozna-liga-mistrzow---2runda-eliminacji-1-agf-aarhus---lech-poznan,3159653" rel="noopener noreferrer" target="_blank">dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/94354975\/aarhus-gf-lech-poznan-na-zywo-transmisja-online-meczu-eliminacji-ligi-mistrzow-live-stream-2172026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport<\/a> i na smart TV. Mecz poka\u017ce TVP Sport.<\/p>