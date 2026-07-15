<p>Anglia \u2013 Argentyna to drugi p\u00f3\u0142fina\u0142 M\u015a 2026. Spotkanie zostanie rozegrane w \u015brod\u0119, 15 lipca, o godz. 21:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2026-07-15\/mundial-2026---12f-2-anglia---argentyna,3156479" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/transmisje" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV<\/a>. Mecz poka\u017c\u0105 TVP1 oraz TVP Sport.<\/p>