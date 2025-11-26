<p>Arsenal Londyn zmierzy si\u0119 z Bayernem Monachium w absolutnym hicie 5. kolejki Ligi Mistrz\u00f3w 2025\/26. Obie dru\u017cyny id\u0105 przez faz\u0119 ligow\u0105 jak burza: Kanonierzy nie stracili ani jednego gola, a Bawarczycy wygrali wszystkie mecze, w tym z obro\u0144c\u0105 tytu\u0142u \u2014 PSG. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-11-26\/pilka-nozna-liga-mistrzow---5-kolejka-arsenal-londyn---bayern-monachium,2529193" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo z meczu Arsenal \u2013 Bayern dzi\u015b o 21:00 w TVP1, TVP Sport<\/a> oraz <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90169465\/arsenal-londyn-bayern-monachium-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-live-stream-26112025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online \u2014 na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej, na smart TV i w HbbTV<\/a>.<\/p>