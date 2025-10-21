<p>Wielkie emocje wracaj\u0105 na Emirates Stadium. Arsenal Londyn po perfekcyjnym starcie w fazie ligowej Ligi Mistrz\u00f3w 2025\/26 stanie do kolejnego testu \u2013 tym razem przeciwko Atletico Madryt. Obie dru\u017cyny maj\u0105 co\u015b do udowodnienia, a stawk\u0105 b\u0119dzie nie tylko komplet punkt\u00f3w, ale te\u017c presti\u017c. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja meczu ju\u017c dzi\u015b od godziny 21:00 w TVP2, TVP Sport<\/a> i <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89468142\/arsenal-atletico-madryt-na-zywo-transmisja-meczu-ligi-mistrzow-live-stream-21102025-gdzie-ogladac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">online na stronie sport.tvp.pl!<\/a><\/p>