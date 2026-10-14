<p>To b\u0119dzie hit drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrz\u00f3w. AS Roma chce udowodni\u0107 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015bci\u0105, \u017ce dobry pocz\u0105tek sezonu w Serie A mo\u017ce by\u0107 zapowiedzi\u0105 udanego wyst\u0119pu tak\u017ce w europejskich pucharach. Z kolei Real Madryt przyje\u017cd\u017ca do Rzymu w roli faworyta, cho\u0107 w ostatnich spotkaniach nie zawsze przychodzi\u0142o mu \u0142atwo o zwyci\u0119stwo. Mecz rozpocznie si\u0119 o godz. 21:00, a transmisj\u0119 poka\u017ce<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-10-14\/pilka-nozna-liga-mistrzow---2-kolejka-as-roma---real-madryt,3405793" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP1 i TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>