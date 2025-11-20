Reprezentacja Polski w ko\u0144cu pozna\u0142a przeciwnika, z kt\u00f3rym rozpocznie walk\u0119 o miejsce na mistrzostwach \u015bwiata 2026. W p\u00f3\u0142finale bara\u017cy Bia\u0142o-Czerwoni zmierz\u0105 si\u0119 z Albani\u0105, dru\u017cyn\u0105, kt\u00f3ra w eliminacjach zaj\u0119\u0142a 2. miejsce w grupie K i \u2013 podobnie jak Polska \u2013 musi walczy\u0107 o mundial przez system play-off. Spotkanie odb\u0119dzie si\u0119 26 marca 2026 roku. W finale mo\u017ce czeka\u0107 na podopiecznych Jana Urbana Szwecja lub Ukraina.